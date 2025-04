Μαρία Σάκκαρη: Ισοπέδωσε την Παολίνι Νο 6 στον κόσμο και πέρασε στις «16» του Madrid Open - ΒΙΝΤΕΟ

Σίγουρη ότι θα «έρθουν ωραία πράγματα», δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη μετά την ισοπεδωτική εμφάνισή της απέναντι στην Ιταλίδα και Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης, Τζασμίν Παολίνι, την οποία συνέτριψε με 2-0 σετ (6-2, 6-1), στον τρίτο γύρο του Madrid Open, χάνοντας μόλις τρια γκέιμς σε όλο το ματς!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια πήρε πανηγυρική πρόκριση στη φάση των «16», όπου το βράδυ της Δευτέρας (28/4) θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ελενα Ριμπάκινα και Ελίνα Σβιτολίνα.

«Δεν θεωρώ ότι το αποτέλεσμα αποτυπώνει την πραγματικότητα, όμως έκανα πολύ καλό αγώνα», είπε αρχικά η 29χρονη και πρόσθεσε: «Πάντα είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να αντιμετωπίζεις αυτές τις παίκτριες. Ήταν μια νίκη που χρειαζόμουν. Πραγματικά το χρειαζόμουν αυτό, δεν είχα καλό τουρνουά εδώ και αρκετό καιρό. Ήταν η σωστή στιγμή για να έρθει. Νιώθω πως είμαι στο σωστό μέρος κάνω τα σωστά πράγματα και σίγουρα θα έρθουν ωραία πράγματα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε στο διπλό του Madrid Open, όπου με παρτενέρ την Μάντισον Κις ηττήθηκαν με 6-3, 6-4 από τις Σοφία Κένιν/Λιουντμίλα Κίτσενοκ στο δεύτερο γύρο και αποκλείστηκαν.

A masterclass from Maria 🎨@mariasakkari notches up her first top 10 win this year, defeating Paolini 6-2, 6-1!#MMOPEN pic.twitter.com/tbRpdNGzxD

— wta (@WTA) April 27, 2025