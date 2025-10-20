Μαρία Κεφάλα: Οι αυξήσεις των αστυνομικών, δικαιοσύνη και αναγνώριση

Με αφορμή την γιορτή της Ελληνικής Αστυνομίας, η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, κάνει τον απολογισμό των μέτρων στήριξης που ελήφθησαν από την κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Στο άρθρο της η βουλευτής αναφέρει:

Σήμερα, 20 Οκτωβρίου, τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και αίσθημα καθήκοντος την ασφάλεια των πολιτών και τη νομιμότητα στη χώρα μας.

Οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα επαγγέλματα του δημόσιου τομέα. Αντιμετωπίζουν καθημερινά κινδύνους, ψυχολογική πίεση και συχνά εργάζονται σε συνθήκες που απέχουν πολύ από το «τυπικό» ωράριο ενός δημοσίου υπαλλήλου. Για χρόνια, οι μισθολογικές τους απολαβές παρέμεναν στάσιμες, παρά τις συνεχείς αναφορές για το υψηλό κόστος ζωής και τις αυξημένες απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Τα τελευταία δύο χρόνια, όμως, η πολιτεία έχει ανακοινώσει μια σειρά αυξήσεων και επιδομάτων που έρχονται να αλλάξουν, έστω μερικώς, την εικόνα. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 θεσμοθετήθηκε αποζημίωση 30 ευρώ για την παρουσία αστυνομικών σε αθλητικούς αγώνες, ενώ παράλληλα αυξήθηκε η νυχτερινή αποζημίωση κατά μέσο όρο 20 ευρώ, χάρη στην επέκταση του δικαιώματος εργασίας πέραν των 48 ωρών και στην αύξηση της ωριαίας αμοιβής. Την ίδια χρονιά, το μηνιαίο υπόμνημα αποσπάσεων διπλασιάστηκε, – η διανυκτέρευση εναρμονίστηκε μετά από χρόνια με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους – από 2.200 σε 4.200 ευρώ, δίνοντας μια ουσιαστική ανάσα σε όσους υπηρετούν μακριά από τις οικογένειές τους.

Το 2025 συνεχίζεται η ίδια πορεία. Από τον Απρίλιο προβλέπεται καθολική αύξηση 30 ευρώ για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ τον Ιούλιο προστίθεται το επίδομα επικινδυνότητας ύψους 100 ευρώ. Τον Οκτώβριο έρχεται ακόμη μια μέση αύξηση 100 ευρώ από την αναθεώρηση του μισθολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, που επηρεάζει και τα Σώματα Ασφαλείας. Το 2026 η τάση κλιμακώνεται με νέα μέτρα: 100 ευρώ λόγω μείωσης φορολογικών συντελεστών από τον Ιανουάριο, ακόμη 130 ευρώ ως επίδομα παραμεθορίου για αστυνομικούς της περιοχής μας που υπηρετούν στα σύνορα και τον Απρίλιο νέα καθολική αύξηση 40 ευρώ.

Σε πρώτη ανάγνωση, πρόκειται για μια αλληλουχία θετικών παρεμβάσεων. Για πρώτη φορά μετά από καιρό, οι αστυνομικοί βλέπουν συνεχείς ενισχύσεις στα εισοδήματά τους, σε διαφορετικές μορφές: μισθολογικές αυξήσεις, θεσμοθέτηση επιδομάτων και βελτίωση αποζημιώσεων. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει εμπράκτως το βάρος της αποστολής τους.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

* αποδεικνύει στην πράξη την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή της προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας,

* αποδεικνύει στην πράξη την απόφαση του κράτους να σταθεί έμπρακτα δίπλα σ αυτούς που υπηρετούν στην πρώτη γραμμή της ασφάλειας.

Χρόνια πολλά στην ελληνίδα και τον έλληνα αστυνομικό!

Πηγή: epiruspost.gr