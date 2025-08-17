Μαλλιοτραβήχτηκαν μητέρα και κόρη και τώρα κάνουν… παρέα στα κρατητήρια

Στα κρατητήρια βρέθηκαν μητέρα και η ανήλικη κόρη της, καθώς συνελήφθησαν και οι δύο μετά από άγριο καβγά που είχαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το cretalive.gr όλα έγιναν το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο, όταν η 37χρονη μητέρα η οποία διαφωνεί με τον τρόπο ζωής της κόρης της 17,5 χρόνων, προσπάθησε να θέσει κάποια όρια.

Οι δυο τους καβγάδισαν άσχημα, και πολύ γρήγορα ο έλεγχος χάθηκε, η ένταση κορυφώθηκε και έφτασαν στο σημείο μάνα και κόρη να μαλλιοτραβηχτούν.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθούν και οι δύο και να οδηγηθούν στα κρατητήρια, για ενδοοικογενειακό επεισόδιο.