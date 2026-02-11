Μακελειό στον Καναδά: 11 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο

Ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα) πως αποφάσισε την αναβολή προγραμματισμένου ταξιδιού του στην Ευρώπη, μετά το μακελειό στον δυτικό Καναδά με δέκα νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων επτά μέσα σε γυμνάσιο και του φερόμενου ως δράστη.

Η επίθεση ενόπλου, που η αστυνομία θεωρεί πως αυτοκτόνησε, άφησε επίσης πίσω 27 τραυματίες, δυο σοβαρά, στην Τάμπλερ Ριτζ, μικρή πόλη 2.300 κατοίκων στους πρόποδες των Βραχωδών Ορέων, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας.

Ο κ. Κάρνι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ευρώπη για να συμμετάσχει ιδίως στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου αναμένονται φέτος κάπου εξήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι περίπου εκατό υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας το σαββατοκύριακο.

Ο πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων δήλωσε μέσω X «συγκλονισμένος» για το «φρικιαστικό» μακελειό στην απομονωμένη περιοχή της καναδικής δύσης.

«Ενώνομαι με τους υπόλοιπους Καναδούς και θρηνώ αυτούς οι ζωές των οποίων άλλαξαν αμετάκλητα σήμερα, και για εκφράσω ευγνωμοσύνη για το θάρρος και τον αλτρουισμό» των δυνάμεων ασφαλείας και των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Οι μαζικές σφαγές του είδους είναι σπάνιες στον Καναδά, όμως αυτή είναι η δεύτερη στη Βρετανική Κολομβία μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους: τον Απρίλιο του 2025, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Βανκούβερ όταν άνδρας έριξε όχημα πάνω στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για φιλιππινέζικη πολιτιστική εκδήλωση.