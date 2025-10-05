«Μαϊμού» αστυνομικοί έκλεψαν κοσμήματα και μετρητά 510.000 ευρώ από κάτοικο στο Χαλάνδρι

Ένα καλοστημένο κόλπο τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Χαλάνδρι, με θύμα έναν κάτοικο της περιοχής, από τον οποίο άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 500.000 ευρώ και μετρητά 10.000 ευρώ, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., όπως έγινε γνωστό την Κυριακή (05/10), οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το θύμα, που διαμένει σε μονοκατοικία στην οδό Ζαν Μωρέας 19Α, στο Χαλάνδρι, και με τη γνωστή πλέον «μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης» κατάφεραν να το παραπλανήσουν, πείθοντάς το να παραδώσει πολύτιμα αντικείμενα και χρήματα.

Οι απατεώνες παρουσιάστηκαν ως αξιωματικοί της Αστυνομίας, ισχυριζόμενοι ότι ερευνούν σοβαρή υπόθεση, και εκμεταλλεύτηκαν την εμπιστοσύνη του ανυποψίαστου πολίτη. Η λεία τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανέρχεται συνολικά σε 510.000 ευρώ.

Έρευνες για τους δράστες στο Χαλάνδρι

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας στο Χαλάνδρι, το οποίο διερευνά πιθανή σύνδεση με οργανωμένα κυκλώματα τηλεφωνικών απατών που δραστηριοποιούνται στην Αττική και έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοια τεχνάσματα στο παρελθόν.

Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναλύουν τα στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τους δράστες που εξακολουθούν να διαφεύγουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται τηλεφωνικές κλήσεις από άγνωστους που ισχυρίζονται ότι είναι αστυνομικοί ή δημόσιοι λειτουργοί, τονίζοντας πως οι αρχές δεν ζητούν ποτέ χρήματα ή αντικείμενα αξίας.

