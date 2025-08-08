Mάχη με τις φλόγες στην Κερατέα - Μήνυμα του 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε οικοπεδικούς χώρους, ενώ κοντά υπάρχουν οικισμοί. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Δροσιά ζητά η Πολιτική Προστασία, μέσω μηνύματος του 112, λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στο Μανούτσο Κερατέας. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Δροσιά απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου προχώρησε η Τροχαία, λόγω της πυρκαγιάς.

Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφάλεια τους, αλλά και για την διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων.