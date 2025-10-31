«Μάχη» με τη γραφειοκρατία- Τέρμα η χαρτούρα μεταξύ Δημόσιων Υπηρεσιών

Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης για τη μετάβαση του σκληρού πυρήνα του Κράτους στην ψηφιακή εποχή με μάλλον συνοπτικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, μέχρι πριν από μια πενταετία ελάχιστοι πίστευαν ότι οι συναλλαγές με την εφορία θα μπορούσαν να γίνουν μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται πολύωρη αναμονή σε κάποια ουρά, μπροστά σε κάποιο γκισέ.

Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν υπάρχουν ακόμα εστίες γραφειοκρατίας στο Δημόσιο, που απειλούν ακόμα και τον εκτροχιασμό του Σχεδίου Ανάκαμψης. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις, που αφενός θα λύσουν τα χέρια των πολιτών, αφετέρου θα επιτρέψουν στο Κράτος και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.

Το στίγμα αυτών των προθέσεων έδωσε ο Κ. Χατζηδάκης στο υπουργικό συμβούλιο, αναλαμβάνοντας να «τρέξει»:

⁠νομοθετική παρέμβαση για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη, με στόχο τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των πολιτών και από το Δημόσιο, λόγω έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών. Ως «κλειδί» χαρακτηρίζεται η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων

⁠απλοποίηση διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών “ΜΙΤΟΣ”. Το πλάνο προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί διυπουργική ομάδα εργασίας, η οποία προτεραιοποιώντας συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικασιών, θα εργαστεί για την απλοποίησή τους.

Φιρμάνι από την ΑΑΔΕ

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τελειώνει η χαρτούρα από φορείς του Δημοσίου προς την ΑΑΔΕ. Για να μην υπάρχει, μάλιστα, καμία αμφιβολία για τις διαθέσεις και προθέσεις του, ο Διοικητής Γ. Πιτσιλής κοινοποίησε εγκύκλιο προς όλες τις κατευθύνσεις.

Ειδικότερα, από την 1η Δεκεμβρίου, η ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων στη Φορολογική Διοίκηση από τους Φορείς του Δημοσίου τομέα και τρίτους, καθώς και η ηλεκτρονική έκδοση Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης ήδη βεβαιωθέντων μέσω της διαλειτουργικότητας εσόδων, πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με απλά λόγια, χαρτούρα τέλος.

Αν και υπάρχει ένα μικρό “παράθυρο” παράτασης στη διαδικασία πιστοποίησης των φορέων, που θα προβάλουν αιτιολογημένο σχετικό αίτημα, τα πράγματα είναι καθαρά: χρηματικοί κατάλογοι, νόμιμοι τίτλοι, καθώς και ΑΦΕΚ για βεβαιωμένες μέσω διαλειτουργικότητας οφειλές, που αποστέλλουν οι βεβαιούσες αρχές στη Φορολογική Διοίκηση έγχαρτα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην μέσω των Υπηρεσιών της Διαλειτουργικότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και θα επιστρέφονται σε αυτές.

Μοναδική εξαίρεση προβλέπεται αν μια οφειλή είχε βεβαιωθεί με τον παλιό, έγχαρτο τρόπο (δηλαδή πριν ο φορέας μπει στο νέο ψηφιακό σύστημα), οπότε οποιαδήποτε μείωση ή διόρθωση (Α.Φ.ΕΚ.) αφορά αυτή τη συγκεκριμένη παλιά οφειλή, θα εξακολουθήσει να γίνεται δεκτή έγχαρτα.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Πηγή: economistas.gr