Μαχαίρωσαν 20χρονο σε δομή μεταναστών – Αναζητείται ο δράστης

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα, προκαλώντας αναστάτωση τόσο στους φιλοξενούμενους όσο και στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του eviareporter.gr δύο ομοεθνείς αλλοδαποί ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας επιτέθηκε στον άλλον με μαχαίρι. Το θύμα, ηλικίας περίπου 20 ετών, δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα και τραυματίστηκε.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας περίπου 30 ετών, διέφυγε μετά το περιστατικό και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, καθώς και για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.