Μαχαιρώματα στον ΟΚΑΝΑ – Συναγερμός σε ΕΛ.ΑΣ και ΕΚΑΒ

Μαχαιρώματα στην οδό Μπουμπουλίνας 10 στην Πάτρα, στον ΟΚΑΝΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news όλα ξεκίνησαν όταν δύο τοξικομανείς “αρπάχτηκαν” για άγνωστο λόγο και ο ένας έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και χτύπησε τον άλλον. Επί τόπου η Αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ.

Διαβάστε επίσης

Στον τραυματία προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ αναζητούσαν τον δράστη που είχε “εξαφανισθεί” στους γύρω δρόμους.

Να αναφέρουμε πώς δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται επεισόδια με πρωταγωνιστές τοξικομανείς, είτε στον ΟΚΑΝΑ είτε και στην γειτονική Πλατεία Πίνδου.