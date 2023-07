Μ. Ουζβάρι: Ισχυρή απάντηση της ΕΕ στις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Για «ισχυρή απάντηση της ΕΕ» στις πυρκαγιές στην Ελλάδα κάνει λόγο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μπαλάς Ουζβάρι, με ανάρτησή του στο twitter.

Ο κ. Ουζβάρι σημειώνει ότι συνδράμουν «εκατοντάδες επίγειοι πυροσβέστες από τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, δεκάδες οχήματα, τέσσερα αεροπλάνα, δορυφορικές εικόνες μέσω Copernicus».

Attica fires 🔥 🇬🇷- UPDATE❗️

Robust EU 🇪🇺 response 🟰

▶️Hundreds of ground firefighters from 🇷🇴 🇵🇱 🇸🇰

▶️Dozens of vehicles 🚒

▶️4 airplanes

▶️Satellite images via Copernicus https://t.co/3lWAlI2ZjJ

— Balazs Ujvari (@balazs_iravju) July 19, 2023