Μ. Χρυσοχοΐδης: 12.150 συλλήψεις κακοποιητών το 2025 - 450 καταγγελίες γυναικών το μήνα. Τι λέει για εγκληματικές ομάδες στην Κρήτη, όπλα και τροχαία

Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, στον Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, ανέπτυξε όλες τις πολιτικές που υλοποιεί το Υπουργείο και τον απολογισμό των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας όπως και της προστασίας των θυμάτων.

Ο κ. Υπουργός ξεκίνησε από μια μαρτυρία, όπως είπε: «Κάθε φορά που θέλω να λύσω ένα θέμα, πάω και βλέπω ο ίδιος εκεί που ακριβώς είναι η πηγή του προβλήματος. Και πήγα σε αστυνομικά τμήματα, γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και συνάντησα γυναίκες κακοποιημένες, χτυπημένες, παραμορφωμένες. Όπως σας το λέω, ματωμένες γυναίκες. Γυναίκες που κλαίγανε, που ντρέπονται να σε δουν στα μάτια, να σε κοιτάξουν. Πολλές φορές είχαν και παιδιά μαζί τους, τα οποία ήταν δίπλα σε ένα γραφείο του αστυνομικού τμήματος, που πολλές φορές είναι και ωραία διαμορφωμένα για να παίζουν τα παιδιά. Τραγικά πράγματα. Με πολύ ντροπή αυτές οι γυναίκες. Και έζησα αυτό. Και έδωσα μια υπόσχεση, ότι σε αυτό το θέμα πρέπει να πάμε από πάνω. Και να δώσουμε απαντήσεις».

Αυτό που με ανησυχεί, αλλά ταυτόχρονα με κάνει και αισιόδοξο, είναι ότι από τη μια αυξάνονται τα περιστατικά, αλλά στην ουσία αυξάνονται οι καταγγελίες. Δηλαδή εκεί που όλο αυτό το θέμα ήταν βυθισμένο μέσα στη σιωπή και στην ενοχή, τώρα πια έχει βγει στον “αφρό”.

Έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Μία στις τρεις γυναίκες που πάει για καταγγελία βάζει στο κινητό της το panic button. Δηλαδή ετησίως έχουμε περίπου {εγκατάσταση} 5.000 panic button, σε όλη τη χώρα. Κάθε μήνα έχουμε περίπου 450 καταγγελίες.

Το 2024 η αστυνομία συνέταξε 18.500 δικογραφίες και συνέλαβε 11.300κακοποιητές-κατηγορούμενους. Φέτος, το 2025, στο δεκάμηνο, έχουμε 19.500 δικογραφίες και δεν έκλεισε ο χρόνος ακόμη. {Ενδεχομένως} θα πάμε στις 20.000. Και έχουμε 12.150συλλήψεις. Πολλοί από αυτούς είναι προφυλακισμένοι. Αυτό τί σημαίνει; Σημαίνει ότι έχουμε αύξηση των καταγγελιών, άρα αύξηση των δικογραφιών, αύξηση των συλλήψεων, αύξηση των προφυλακίσεων.

Αυξήθηκε το αυτόφωρο. Αποφασίζονται μέτρα πολύ σημαντικά. Ότι δεν θα πλησιάζεις για παράδειγμα τη σύζυγό σου, τη σύντροφό σου. Δεν θα πλησιάζεις τα παιδιά, γιατί έχουμε και τα παιδιά. Πραγματικά ,εδώ, θέλω να σας πω, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Και εδώ είναι και η αξία, αυτό που λέμε, η προστασία του Κράτους, του Κράτους Δικαίου. Και από την άλλη πλευρά, η αξία της πολιτικής, η οποία μπορεί να αλλάζει τα πράγματα.

Το πατάνε πάρα πολύ το panic button. Και μάλιστα φέτος έχουμε αύξηση της χρήσης του, κατά 12%. Και στο 100 πέρυσι είχαμε 27.000 κλήσεις. Φέτος έχουμε 30.500 κλήσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε αύξηση.

Σχετικά με τους αυξημένους ελέγχους των ειδικών ομάδων της Τροχαίας και τα αποτελέσματα ο κ. Υπουργός είπε:

Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Η Τροχαία Θα συνεχίσει.

Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή είχαμε 10.300 ελέγχους. Πέρυσι το ποσοστό αυτών που συλλαμβάνονταν στους ελέγχους με αλκοόλ ήταν από 3,5 έως 4%.Τώρα είναι 1,7%, με πολύ περισσότερους ελέγχους. Και οι δυνάμεις της Τροχαίας είναι πολλές περισσότερες και σε περισσότερα σημεία. Έτσι ώστε να το τελειώσουμε αυτό. Όπως τελειώνουμε φαίνεται και με το θέμα της χρήσης κράνους. Όλα αυτά είναι πρόοδος, πολιτισμός, ασφάλεια. Είμαστε σε έναν καλό δρόμο. Με την προϋπόθεση ότι εμείς θα κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια, αυστηρότητα και συνέχεια στην εφαρμογή του νόμου.

Σχετικά με τη μείωση των θανάτων σε τροχαία σημείωσε:

Πέρυσι είχαμε 560 περίπου νεκρούς. Φέτος έχουμε μέχρι στιγμής τα 450. Δηλαδή, 100 και πλέον λιγότερους. Αυτό είναι επίσης μια σημαντική πρόοδος.

Σχετικά, με την τοποθέτηση καμερών είπε:

Σε λίγες μέρες θα μπουν της Περιφέρειας που αφορούν στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Στην Αττική θα λειτουργήσουν ηλεκτρονικά οι κάμερες. Δηλαδή, η κλήση θα έρχεται απευθείας στο κινητό. Τα λεωφορεία, σιγά σιγά, βάζουν κάμερες για να ελέγχονται οι λεωφορειόδρομοι. Και επιτέλους, μετά, μπορεί η αστική συγκοινωνία να κινείται γρήγορα.

Σχετικά με τις νέες αυστηρότερες διατάξεις του Νόμου περί Όπλων σημείωσε πως, ενδεχομένως, μέσα στην επόμενη εβδομάδα να έρθουν προς ψήφιση οι διατάξεις, που θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναφορικά με τις εγκληματικές ομάδες που έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη, είπε πως, «οι ενδείξεις είναι ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία έχει σχηματίσει 20 δικογραφίες, για αντίστοιχες εγκληματικές ομάδες – οικογένειες».

Έχει σημασία το παύλα οικογένειες. Πολυάριθμες, οι οποίες ασχολούνται με όλα αυτά τα “καταπληκτικά” πράγματα. Η μία διάσταση είναι ότι ξεκινάει η έρευνα με εισαγγελική εντολή, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα του Οργανωμένου Εγκλήματος, έτσι ώστε, να διεισδύσουμε σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες για να εξαρθρωθούν.

Η άλλη διάσταση είναι ότι η νομοθεσία που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα αυστηροποιεί τη χρήση όπλων. Κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον εκτός από τα τυφέκια, τα πολυβόλα, τα οπλοπολυβόλα, τα καλάσνικοφ, πλέον κακούργημα και ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση, είναι και το πιστόλι και το περίστροφο.

Σχετικά με τη χρήση όπλων σε καταστήματα, είπε πως, «αυστηροποιεί τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα ζητήματα της χρήσης όπλων με τόσο μεγάλη ευκολία και βεβαίως έχει ευθύνη και ο καταστηματάρχης, ο οποίος πρέπει να το καταγγείλει στην αστυνομία».

Δίνουμε μια τετράμηνη προθεσμία μετά την ψήφιση του Νόμου να παραδοθούν τα όπλα, τα οποία κατέχονται παράνομα, διότι θα γίνουν εκτεταμένοι στοχευμένοι έλεγχοι. Δεν πρόκειται να πάμε να αναστατώσουμε τους ανθρώπους στα χωριά και στις πόλεις, αλλά είναι βέβαιο ότι μέσα από μια ομάδα που έχει συσταθεί, πλέον, στη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, το FBI, θα αρχίσει συστηματική έρευνα για τη διακίνηση των όπλων.

Τέλος, σημείωσε πως, με βάση εκτιμήσεις της Europol, όταν θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα αρχίσει πολύ έντονο εμπόριο όπλων και, όπως υπογράμμισε, «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με ελέγχους».