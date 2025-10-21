Λουκέτο στο Ιατρείο των Αστυνομικών της Αλεξανδρούπολης– Εγκατάλειψη στο όνομα της “υπηρεσιακής ευκολίας”

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης καταγγέλλει την απαράδεκτη εξέλιξη που σηματοδοτεί το λουκέτο στο Περιφερειακό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, από σήμερα 21 Οκτωβρίου 2025 μέχρι νεωτέρας, για «υπηρεσιακές ανάγκες».

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και έγγραφες προειδοποιήσεις μας προς την Ηγεσία και το Υπουργείο, το Περιφερειακό Ιατρείο Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκε τελικά σε παύση λειτουργίας – μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι οι φωνές των εργαζομένων αγνοούνται επιδεικτικά.

Η απόφαση αυτή, μετά την απόσπαση μίας Παθολόγου και μίας Ψυχολόγου που στελέχωναν το Ιατρείο, αφήνει χωρίς καμία ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη εκατοντάδες συναδέλφους, εν ενεργεία και εν αποστρατεία, καθώς και τους Σ/Φ και Σ.Φ.Ο.Χ., μαζί με τις οικογένειές τους. Οι συνάδελφοι αυτοί, για κάθε ιατρική τους ανάγκη, καλούνται πλέον να πληρώσουν από την τσέπη τους, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Η μετακίνηση του προσωπικού στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου που αποφάσισε το Αρχηγείο για δεύτερη συνεχή χρονιά παρουσιάστηκε ως λύση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Στην πράξη, όμως, αποδείχθηκε λύση- πρόβλημα: για να “διορθώσει” μια έλλειψη στη Σχολή, δημιούργησε ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αλεξανδρούπολη, στερώντας από μια Διεύθυνση την υγειονομική της δομή για ακόμη μια χρονιά. Πρόκειται για διαχείριση χωρίς σχεδιασμό, που μεταφέρει τα προβλήματα από υπηρεσία σε υπηρεσία, αντί να τα επιλύει με ουσιαστικό τρόπο.

Το “λουκέτο” αυτό δεν είναι τυπικό. Είναι ένα ηχηρό χαστούκι προς κάθε αστυνομικό που υπηρετεί στην πρώτη γραμμή του Έβρου – σε μια περιοχή με αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις. Είναι μια πράξη αδιαφορίας, υποτίμησης και τιμωρίας απέναντι στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά την ασφάλεια της κοινωνίας με προσωπικό κόστος.

Δεν είναι δυνατόν, την ώρα που όλοι μιλούν για “μέριμνα προσωπικού” και “στήριξη της ψυχικής υγείας”, να κλείνει η μοναδική δομή που έκανε πράξη αυτές τις εξαγγελίες.

Το Περιφερειακό Ιατρείο δεν είναι πολυτέλεια· είναι μια κατάκτηση που προέκυψε ύστερα από πολυετή προσπάθεια της Ένωσής μας , για να καλύψει το αυτονόητο: την ανάγκη των αστυνομικών για ιατρική φροντίδα, πρόληψη και ψυχολογική υποστήριξη.

Αντί να το ενισχύσει, το Αρχηγείο επιλέγει να το αδρανοποιήσει, μεταφέροντας προσωπικό αλλού στερώντας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μια δομή που αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας.

Η Ένωσή μας δεν θα αποδεχθεί σιωπηλά την απαξίωση της υγείας των συναδέλφων μας.

Το “λουκέτο” στο Ιατρείο είναι σύμβολο εγκατάλειψης, αλλά και αφετηρία αγώνα. Η υγεία των αστυνομικών δεν είναι διοικητική διευκόλυνση — είναι υποχρέωση της Πολιτείας.

Και εμείς θα την απαιτήσουμε.

Γιατί, δυστυχώς, υπάρχουν αυτιά ερμητικά κλειστά — αλλά φωνές που δεν σωπαίνουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΟΥΦΑΚΗΣ Χρήστος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΠΕΖΙΚΙΔΗΣ Παναγιώτης