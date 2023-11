Love and Money σε σκηνοθεσία Σοφίας Μαραθάκη στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Η σκηνοθέτις Σοφία Μαραθάκη και η ομάδα Ατονάλ επιστρέφουν στο Θέατρο Τέχνης με το έργο του κορυφαίου σύγχρονου βρετανού συγγραφέα Dennis Kelly, «Love and Money», υποψήφιο στα Laurence Olivier Awards. Επί σκηνής οι Κατερίνα Μαούτσου, Άρης Μπαλής, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Σύρμας και Σο-φία Μαραθάκη. Από τις 4 Δεκεμβρίου στο Υπόγειο για 12 παραστάσεις, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.00.

Σε σημείωμα της παραγωγής αναφέρεται σχετικά με το έργο: Ο Ντέιβιντ, ένας πρώην καθηγητής αγγλικής φιλολογίας που έγινε πωλητής για να βγάζει πε-ρισσότερα χρήματα. Η Τζες που παθαίνει νευρικό κλονισμό εξαιτίας του εθι-σμού της στην υπερκατανάλωση. Ένας γάμος που καταρρέει υπό το βάρος των χρεών και μια σχέση που οδηγείται στον αφανισμό με τραγικές συνέπειες. Δυο γονείς, που ο θρήνος για την κόρη τους και η συνειδητοποίηση τους για την ε-μπορευματοποίηση του θανάτου, τους οδηγεί στον βανδαλισμό. Μια επιτυχη-μένη μάνατζερ που έχει αντικαταστήσει την πίστη της στον Θεό με την παρα-δοχή της αξίας του θαυμαστού κόσμου του χρήματος. Τέλος, η Σαντρίν, στέλε-χος σε πολυεθνική, που στην αρχή μιας ερωτικής ιστορίας ανακαλύπτει ένα φριχτό μυστικό.

Τα γεγονότα δεν εξελίσσονται γραμμικά αλλά ακολουθούν μια φαινομενικά «τυχαία» σειρά. Η χρονική όμως αυτή ανακολουθία, εύστοχα δοσμένη από τον συγγραφέα, φωτίζει με εξαιρετικό τρόπο τους χαρακτήρες και τις επιλογές των ηρώων και αναδεικνύει τον θεματικό πυρήνα.

Ένα έργο για τις ανθρώπινες σχέσεις που διαλύονται από το χρήμα, τον κατα-ναλωτισμό, τα χρέη. Όλα τα δραματικά πρόσωπα αλληλοσπαράσσονται μέχρι τελικής πτώσεως, κολυμπώντας μέσα σε σακούλες με επώνυμα ρούχα, πακέτα έτοιμων φαγητών, πολυτελή αυτοκίνητα, αλκοόλ, ηρεμιστικά και πιστωτικές κάρτες. Το κείμενο αναφέρεται στη σύγχρονη ζωή, στον κοινωνικό κανιβαλι-σμό, στην εξαφάνιση του υποκειμένου μέσα στα στερεότυπα της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Χρέη, ψώνια, αυτοχειρία, διαδικτυακό φλερτ, επαγγελμα-τικός αριβισμός, είναι κάποια από τα στοιχεία που συνθέτουν τον κόσμο της τραγικής αυτής φάρσας.

Ο Dennis Kelly αποτυπώνει με καυστικό και ποιητικό ύφος τον ανελέητο ρυθ-μό της σύγχρονης ζωής στον δυτικό κόσμο και συνθέτει ένα ορατόριο για το πώς λοξοδρομούμε συνεχώς από τον δρόμο της αγάπης αν και έχουμε ζωτική ανάγκη να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.

Σε μια στιγμή που η ιστορική συγκυρία: κλιματική καταστροφή, πανδημία και πόλεμος στην Ευρώπη μας επιβάλλουν να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ν’ αναστοχαστούμε, το έργο αυτό εμφανίζεται σαν υπενθύμιση για το τί πήγε στραβά, σαν σαρκασμός απέναντι στη ματαιοδοξία, την απληστία, την υπερκα-τανάλωση και βουλιμία μας. Η αντίστροφη χρονολογική σειρά, η αναδρομή των γεγονότων, ίσως και να φωτίζει τη δυνατότητα αλλαγής της ιστορίας. Της κάθε ιστορίας.

Το έργο “ Love and Money“ του Dennis Kelly παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006 στο Royal Exchange (Manchester) πριν μεταφερθεί στο Young Vic Ma-ria (London) σε σκηνοθεσία του Matthew Dunster. Η παράσταση προτάθηκε το 2007 για το βραβείο Laurence Olivier Award for Outstanding Achievement in an Affiliate Theatre.

Ο Ντένις Κέλλυ είναι από του πλέον πολυγραφείς και καταξιωμένους αγγλό-φωνους συγγραφείς. Τα έργα του για το θέατρο καθώς και τα σενάρια του για τον κινηματογράφο έχουν αναγνωριστεί από κοινό και κριτικούς.

Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το σαρκαστικό αλλά και ποιητικό του ύφος. Δη-μιουργεί ένα κράμα που έχει στοιχεία από το ρεαλιστικό, το ποιητικό αλλά και το μπρεχτικό θέατρο. Ξεχωρίζει για το ποιητικό μοντάζ των σκηνών που γρά-φει. Το πιο γνωστό του έργο στην Ελλάδα είναι «Τα Ορφανά» που έχουν ανέβει σε σκηνοθεσία του Β. Θεοδωρόπουλου και Κ. Μάρκελου. Άλλα έργα του που έ-χουν ανέβει με επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι: “ Girls and Boys”, “ DNA”, “ Matilda the Musical” κ.α.

Η Σοφία Μαραθάκη και οι συνεργάτες της Ομάδας Θεάτρου Ατοναλ έχουν πα-ρουσιάσει παραστάσεις όπως: «Εσωτερικό» του Μ. Μαίτερλινκ, «Ο Φίλιπ Γκλας αγοράζει μια Φραντζόλα Ψωμί» του Ντ. Άιβς, «Φιλονικία» του Μαριβώ, «Ο Γε-νικός Γραμματέας» του Η. Καπετανάκη, «Ουγκό, μια Ουτοπία», σε κείμενα του Ουγκό, Μαλαπάρτε κ.ά., «Η Αρκούδα» του Α. Τσέχοφ, «Φαλακρή Τραγουδί-στρια» του Ιονέσκο, «Λάμπρος» του Δ. Σολωμού, «Το Δάσος» της Α. Πρου, «Το Αγόρι στο Θεωρείο» της Α. Δαρλάση, «Με Νύχια και με δόντια» του Θ. Ουάιλ-ντερ, και έχουν συνεργαστεί με οργανισμούς όπως: Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-δαύρου, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Θέατρο 104 κ.ά.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Dennis Kelly

Μετάφραση: Αλέξης Καλοφωλιάς

Σκηνοθεσία: Σοφία Μαραθάκη

Συνεργασία στη δραματουργία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Σχεδιασμός κοστουμιών: Όλγα Ευαγγελίδου

Επιμέλεια κίνησης: Βρισηίδα Σολωμού

Πρωτότυπη Μουσική : Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτιδας: Κατερίνα Γεωργουδάκη

Εκτέλεση παραγωγής: POLYPLANITY Productions/ Βίκυ Στρατάκη

Βοηθός εκτέλεσης παραγωγής: Νίκος Χαραλαμπίδης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Δεντάκης

Συμπαραγωγή: Ομάδα Θεάτρου ΑΤΟΝΑλ και Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν

Παίζουν: Κατερίνα Μαούτσου, Άρης Μπαλής, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Σύρ-μας, Σοφία Μαραθάκη

Παραστάσεις

4/12 - 9/1

Δευτέρα - Τρίτη 21.00