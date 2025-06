«The Lost Bus»: Το πρώτο teaser με πρωταγωνιστές τους Μάθιου ΜακΚόναχι και Αμέρικα Φερέρα

Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Apple Original Films το επίσημο teaser για την ταινία «The Lost Bus» με τους Μάθιου ΜακΚόναχι (Matthew McConaughey) και Αμέρικα Φερέρα (America Ferrera).

Το θρίλερ δράσης τοποθετείται στην καρδιά της Καλιφόρνιας του 2018, την εποχή που η πολιτεία επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά Camp.

Είναι βασισμένο στο βιβλίο της δημοσιογράφου Λίζι Τζόνσον (Lizzie Johnson) «Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire», το οποίο ξετυλίγει την ιστορία της πιο φονικής πυρκαγιάς που έπληξε ποτέ την Καλιφόρνια.