Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Λήξη συναγερμού στο Νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό

1
23:29 | 05/09/2025

Με τον καλύτερο τρόπο έληξε το περιστατικό με τον άνδρα που απειλούσε να πηδήξει στο κενό από το περβάζι του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», αφού τελικά πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

   Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής ένας αλλοδαπός άνδρας ανέβηκε στο 3ο όροφο του νοσοκομείου και απειλούσε να αυτοκτονήσει πηδώντας στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγμετευτής. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.

