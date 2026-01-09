Ληστεία σε πλυντήριο αυτοκινήτων - Δύο οι δράστες

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/1) σε πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή των Αχαρνών, επί της Αγίας Τριάδος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida.gr που έχουν γίνει γνωστές, δύο άτομα υπό την απειλή όπλου εισέβαλαν στο πλυντήριο αυτοκινήτων γύρω στις 23:30 το βράδυ και άρπαξαν από τον υπάλληλο του καταστήματος, καθώς και από έναν πελάτη, το ποσό των 1.500 ευρώ, κατά δήλωσή τους.

Στη συνέχεια αποχώρησαν και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πλέον οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ σαρώνουν και τις κάμερες ασφαλείας προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν στα ίχνη τους.