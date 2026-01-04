Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε πρατήριο καυσίμων

Από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες στις 01-01-2026 σε περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε πρατήριο υγρών καυσίμων ημεδαπού και με την απειλή μαχαιριού που έφερε, του αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά.