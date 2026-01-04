PoliceNET of Greece logo
Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε πρατήριο καυσίμων

16:00 | 04/01/2026

Από το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες στις 01-01-2026 σε περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, εισήλθε σε πρατήριο υγρών καυσίμων ημεδαπού και με την απειλή μαχαιριού που έφερε, του αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά.

