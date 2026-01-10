PoliceNET of Greece logo
Λίσσος ποταμός: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου αγρότη

16:39 | 10/01/2026

Μέρες αγωνίας για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου που φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του ποταμού

Για τρίτο εικοσιτετράωρο συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου αγρότη από τα Μίρανα Ροδόπης, τον οποίο οι Αρχές αναζητούν από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου.

Θυμίζουμε πως ο ηλικιωμένος είχε βγει για αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του την Τετάρτη, όταν ξέσπασε η κακοκαιρία, με καταιγίδα και θυελλώδεις ανέμους. Φέρεται ότι αποπειράθηκε να διασχίσει με το τρακτέρ του την αγροτική ιρλανδική διάβαση στη συμβολή των χωριών Μίρανα και Βέννα, όταν φέρεται να παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του «φουσκωμένου» ποταμού Λίσσου όπως αναφέρει το xronos.gr.

Τα παιδιά του ηλικιωμένου ενημέρωσαν την Αστυνομία τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, όταν η επιχείρηση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με τη βοήθεια εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, κατοίκων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πολιτικής Προστασίας, με δύτες της ΕΜΑΚ και drone της Πυροσβεστικής, άρχισαν τη μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου.

Μέχρι και σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, δηλαδή έχοντας συμπληρώσει ήδη τρία 24ωρα, οι έρευνες έχουν παραμείνει άκαρπες, για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου, γεννηθέντα το 1942 στα Μίρανα. Όποιος έχει κάποιο στοιχείο, το οποίο ενδεχομένως να βοηθήσει, καλείται να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Όπως μας ενημέρωσε ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς, η επιχείρηση και σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη, αφού ο Λίσσος ποταμός παραμένει φουσκωμένος και ορμητικός. Αποτέλεσμα είναι να μην έχει εντοπιστεί ακόμη ούτε το τρακτέρ του αγνοούμενου άνδρα.

Ανανέωση: Περί των 13:30 ελήφθη απόφαση από την Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης να ανασταλούν προσωρινά οι έρευνες, για λόγους ασφαλείας των συμμετέχοντων σε αυτές, εξαιτίας του νέου "κύματος" κακοκαιρίας.

