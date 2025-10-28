Λιποθύμησε στρατιώτης στην παρέλαση του Βόλου - ΦΩΤΟ

Ένα απρόοπτο είχε η παρέλαση στην παραλία του Βόλου το μεσημέρι της Τρίτης 28 Οκτωβρίου 2025 καθώς, ένας στρατιώτης που στεκόταν μπροστά στην εξέδρα των επισήμων έχασε τις αισθήσεις του κι έπεσε στο έδαφος. Αμεσα επενέβησαν μέλη της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Μαγνησίας για τις πρώτες βοήθειες, μαζί με τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Μαγνησίας Χρήστο Βενέτη, που παρακολουθούσε την παρέλαση.

Σύμφωνα με το radiovera.gr σε λίγα λεπτά ο στρατιώτης βρήκε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Διαβάστε επίσης

Στη λιποθυμία έπαιξαν ρόλο η πολύωρη ορθοστασία και η ζέστη. πάντως, το θέμα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία και η παρέλαση συνεχίστηκε κανονικά.

Νίκος Βητσόπουλος