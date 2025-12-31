ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ: Κοινό κάλεσμα ΠΟΕΠΛΣ - ΠΕΑΛΣ - ΕΑΑΛΣ σε κινητοποίηση

Κάλεσμα σε κινητοποίηση | Κάτω τα χέρια από το ΜΤΝ

Πανελλαδικός ξεσηκωμός | Διαμαρτυρίες ΠΑΝΤΟΥ!

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην ενέργεια και την αποστρατεία [ΠΟΕΠΛΣ-ΠΕΑΛΣ-ΕΑΑΛΣ], στο πλαίσιο της κοινής μας δράσης για τη διασφάλιση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και την εξασφάλιση βιώσιμων και αξιοπρεπών παροχών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ

Να υψώσουμε ένα ισχυρό τοίχος προστασίας απέναντι στην ισοπεδωτική νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας καθορίζει αυθαίρετα και χωρίς κριτήρια τον τρόπο υπολογισμού των παροχών των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των αντίστοιχων Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων.

Ρύθμιση που έρχεται σε συνέχεια και του ν. 5223/2025, με τον οποίο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποστέρησε από το ΜΤΝ θεσπισμένους εδώ και εκατό χρόνια σημαντικούς πόρους, ενέργεια που με βεβαιότητα θα το οδηγήσει σε μεγάλα ελλείμματα και αδυναμία εκπλήρωσης βασικών υποχρεώσεών έναντι των μετόχων και μερισματούχων του (Εφάπαξ, ΒΟΕΑ, Μερίσματα κλπ.).

Για να μπει ένα τέλος σε επιλογές, που οδηγούν στην ανασφάλεια, την καταρράκωση του ηθικού και στην περεταίρω οικονομική εξαθλίωση των μελών μας!

ΖΗΤΑΜΕ

την απόσυρση της ισοπεδωτικής διάταξης και την ουσιαστική παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλη Κικίλια.

Κανείς, ποτέ δεν δοξάστηκε κρυπτόμενος! Αντιθέτως, πολλοί είναι αυτοί που ντροπιάστηκαν!

Συνάδελφοι,

Οι αποφάσεις που παίρνονται σήμερα καθορίζουν των μέλλον όλων μας!

Γι’ αυτό σας ΚΑΛΟΥΜΕ σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:00 στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής!

Την ίδια μέρα και ώρα καλούμε τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Προσωπικού να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες διαμαρτυρίες στις Λιμενικές Αρχές ενώ παράλληλα απευθύνουμε κάλεσμα προς το σύνολο των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών ανεξαρτήτως βαθμού να συμμετάσχουν συντονισμένα στις κινητοποιήσεις!

Στον αγώνα αυτό δεν πρέπει να λείψει κανείς!