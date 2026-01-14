ΛΙΜΕΝΙΚΟ: Υπουργική Απόφαση εξαιρεί Κυβερνήτες-Μηχανικούς σκαφών από επίδομα

Υπουργική Απόφαση χορήγησης Επιδόματος Διοίκησης | Διορθώστε το λάθος σας το συντομότερο!

Αφήσαμε πίσω μας μια χρονιά έντονης συνδικαλιστικής δραστηριότητας ενώ το νέο έτος ξεκίνησε ακόμη πιο δυναμικά!

Και πως μπορεί να γίνει αλλιώς από τη στιγμή, που οι αδικίες συνεχίζονται σε βάρος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ύστερα από διαμαρτυρίες, πορείες, παρεμβάσεις και κοινή δράση, το προηγούμενο έτος κατορθώσαμε:

– Την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας μας, με την αποτύπωσή της στις αποδοχές μας.

– Την οριζόντια αύξηση του μισθού μας, ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού

– Την αύξηση του επιδόματος παραμεθορίου.

Και τέλος,

– τη μισθολογική ενίσχυση, που εφαρμόστηκε από 1.10.2025 παρότι είχαμε εξαιρεθεί από αυτή στις αρχικές εξαγγελίες.

Ακόμη και τότε, τονίσαμε ότι οι εν λόγω μισθολογικές ρυθμίσεις δεν αποτελούν ένα νέο μισθολόγιο και έχουμε δρόμο να διανύσουμε μέχρι να εφαρμοστούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και να επανέλθουν εορταστικά δώρα και επιδόματα αδείας.

Παράλληλα αναδείξαμε από την πρώτη στιγμή τις στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν.

Χαρακτηριστικά τονίσαμε ότι στο αρχικό σχέδιο νόμου η χορήγηση του Επιδόματος Διοίκησης δεν προβλεπόταν για τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και καταφέραμε τελικώς να συμπεριληφθούν.

Όλες μας οι παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στο να προκύψει μια δίκαιη και ικανοποιητική νομοθετική ρύθμιση για όλους.

Παρόλα αυτά όσο η πολιτική ηγεσία αρνείται να διαβουλεύεται θεσμικά, οι στρεβλώσεις συνεχίζονται και γεννούν νέες αδικίες.

Συγκεκριμένα, παρόλο που τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία υπηρετούν σε συγκεκριμένες θέσεις διοίκησης συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του επιδόματος διοίκησης, η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής αγνοεί παντελώς το πνεύμα του νομοθέτη!

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, εξαιρούνται από τη χορήγηση του Επιδόματος Διοίκησης οι Υπολιμενάρχες, οι Κυβερνήτες-Μηχανικοί των πλωτών επιχειρησιακών μέσων, οι Διοικητές Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών κ.ά.

Ζητάμε, την άμεση τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 1000.0/93722/2025 «Καταβολή επιδόματος διοίκησης σε στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ….», με την προσθήκη σε αυτή του συνόλου των στελεχών, που καταλαμβάνουν θέση σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ.1 του πδ 11/2021 με το οποίο ορίζονται και οι θέσεις ευθύνης.

Υπενθυμίζουμε πως οι βελτιωτικές μισθολογικές ρυθμίσεις δεν αποτελούν καμία παραχώρηση ούτε μεγαλοψυχία.

Είναι αποτέλεσμα της τεράστιας προσφοράς των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της συλλογικής και επίμονης συνδικαλιστικής τους δράσης.

Διορθώστε το λάθος σας το συντομότερο!

Δεν γίνεται για κάθε λύση να βρίσκετε ένα πρόβλημα…