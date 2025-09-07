Γράφει ο Ιωάννης Πεχλιβανάκης

89η ΔΕΘ ήταν και πάει..

Χθες έγιναν οι πορείες από τα σωματεία εργαζομένων, άλλων φορέων και μπλοκ αστυνομικού ενδιαφέροντος, όλα πολύ υποτονικά, με συνθηματολογία πολύ χλιαρή, και γενικά από τα πιο ήρεμα εγκαίνια Διεθνούς Έκθεσης.

Αστυνομικές δυνάμεις και μέτρα ίδια πάντα και μια συμπεριφορά από τον φορέα που διοργανώνει την ΔΕΘ αχαρακτήριστη.

Δεν είναι δυνατόν να απαιτεί και να δεχόμαστε σαν οργανισμός Αστυνομίας στο δευτερόλεπτο εντολές του τύπου... ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΔΕΘ..

Γιατί κύριοι δεν το λέγατε και χθές; ;

Λέτε εμείς να θέλουμε να είμαστε όρθιοι τόσες ώρες εκεί ανάμεσα;..

Εσείς μπορεί να το ζητάτε αλλά εμείς σαν οργανισμός τι κάνουμε για αυτό;

Στην ουσία δεχόμαστε εντολές από την αρμόδια σεκιούριτι που μετέφερε τα θέλω της HELEXPO...

Συγνώμη αλλά το όλο στορυ απλά είναι Φαιδρό..

Καλή επιστροφή στις δυνάμεις που ήρθαν συνέδραμαν και θα επιστρέψουν..

ΠΕΧΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ