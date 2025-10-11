Λειτουργικό πιστόλι με σβησμένο σειριακό αριθμό - Συνελήφθη 26χρονος

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη βραδινές ώρες της Τετάρτης, 8 Οκτωβρίου 2025, 26χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιούνται με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων βίας με αθλητικό υπόβαθρο, αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με τη συνδρομή του Γραφείου Επιχειρησιακών Δράσεων, προχώρησαν σε πλήθος ελέγχων στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε ομάδα ατόμων, σε πάρκο που βρίσκεται πλησίον ανενεργού συνδέσμου οπαδών, να συμμετέχουν σε εκδήλωση. Κατά την προσέγγιση στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανάμεσα σε φύλλα δέντρων ένα πλήρως λειτουργικό πιστόλι, με σβησμένο σειριακό αριθμό και γεμιστήρα που περιείχε -5- φυσίγγια.

Ακολούθως, με σκοπό τον εντοπισμό του κατόχου, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία προσήχθησαν -32- άτομα, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας, της Άμεσης Δράσης και ομάδας του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας.

Από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα ταυτοποιήθηκε ως κάτοχος του πιστολιού ο κατηγορούμενος, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για πλήθος αδικημάτων μεταξύ των οποίων ληστεία, εκβίαση, απειλή, αρπαγή και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Περαιτέρω, σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν -8,31- γραμμάρια κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.