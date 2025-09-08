Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή ιδιωτικής κλινικής – Tρεις συλλήψεις

Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή, αυτή τη φορά σε ιδιωτική κλινική, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μία νοσηλεύτρια της κλινικής έκανε μετάγγιση λάθος ομάδας αίματος σε γυναίκα ασθενή.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από τον σύζυγο της νοσηλευόμενης, ο οποίος ενημέρωσε την Αμεση Δράση.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα.

Η ασθενής νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγους μήνες αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο του Πειραιά, προκαλώντας τον θάνατο μιας 62χρονης γυναίκας.

