Λάθος φάρμακο και στο «Αττικόν»: 22χρονη υπέστη αλλεργικό επεισόδιο – Συνελήφθησαν νοσηλεύτριες

Αναστάτωση επικράτησε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» το απόγευμα της Κυριακής (5/10), όταν 22χρονη ασθενής υπέστη σοβαρή αλλεργική αντίδραση έπειτα από χορήγηση λάθος αντιβιοτικού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, φέρεται να χορήγησαν στην ασθενή φάρμακο που δεν έπρεπε να λάβει, με αποτέλεσμα να προκληθεί αλλεργικό επεισόδιο.

Συνελήφθησαν οι δύο νοσηλεύτριες του «Αττικόν»

Οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν άμεσα μετά το περιστατικό, ενώ στην 22χρονη δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση του σκευάσματος στην υγεία της.

Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από παρόμοιες υποθέσεις, όπως ο σοκαριστικός θάνατος της 28χρονης εγκύου στην Άρτα.

