Λάρισα: Εξαφανίστηκε 13χρονη από τον σταθμό του τρένου

Στις 07/08/25 μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Λάρισας και συγκεκριμένα από τον σταθμό των τρένων, η Γκιουλσεβέν Α. 13 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χτες, 15/08/2025, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γκιουλσεβέν Α. έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, έχει ξανθά κοντά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλούζα με τιράντες, πράσινο σορτς παντελόνι και μαύρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.