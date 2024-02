Laptop που φέρνει τον έξυπνο συνδυασμό του εικονικού και του πραγματικού παρουσιάστηκε στην MWC στη Βαρκελώνη

Το Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop, το οποίο φέρνει επανάσταση στην εμπειρία αλληλεπίδρασης και δημιουργίας με την διάφανη οθόνη Micro-LED 17,3 ιντσών παρουσίασε μεταξύ άλλων η Lenovo στη διάρκεια της Mobile World Congress στην Βαρκελώνη.

Με οθόνη χωρίς περίγραμμα, διαφανή περιοχή πληκτρολογίου και βάση που μοιάζει να αιωρείται, το ThinkBook Transparent Display Laptop, όπως αναφέρει η εταιρεία, αποπνέει μια αίσθηση απλότητας και υψηλής τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας τη συνολική εμπειρία του χρήστη.

Το συγκεκριμένο αυτό laptop φέρνει τον έξυπνο συνδυασμό του εικονικού και του πραγματικού. Βασισμένη στη δύναμη του Artificial Intelligence Generated Content (AIGC), η διάφανη οθόνη του ανοίγει νέους δρόμους για συνεργασία και παραγωγικότητα, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση με αντικείμενα και την παράλληλη διαχείριση ψηφιακών πληροφοριών, για τη δημιουργία μοναδικού περιεχομένου από τον χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να εναλλάσσουν απρόσκοπτα τη χρήση του πληκτρολογίου και του πίνακα σχεδίασης με τη γραφίδα, ξεκλειδώνοντας νέα επίπεδα δημιουργικής απόδοσης. Όπως επισημαίνεται από την Lenovo, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τις διαφανείς οθόνες θα ανοίξουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με δεδομένα και εφαρμογές, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και παραγόντων μορφής (form factors).

Αυτή η proof-of-concept συσκευή φέρνει μια φουτουριστική προοπτική για υπολογιστές με AI, συνδυάζοντας το ψηφιακό και το φυσικό περιβάλλον και μπορεί να βελτιώσει τις εμπειρίες των χρηστών.

Στην έκθεση MWC 2024, η Lenovo παρουσιάζει το πιο πρόσφατο χαρτοφυλάκιό της με ειδικά κατασκευασμένες συσκευές τεχνητής νοημοσύνης, λογισμικό και λύσεις υποδομής και παράλληλα, δύο συσκευές proof of concept που έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα στον παραδοσιακό σχεδιασμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και smartphone. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης το μέλλον της υβριδικής τεχνητής νοημοσύνης που θα τροφοδοτεί πολλαπλές συσκευές, λογισμικό και υπηρεσίες για περισσότερη εξατομίκευση, συνεργασία και αποτελεσματικότητα.



«Η σουίτα συσκευών, υποδομών, λύσεων και υπηρεσιών βελτιστοποιημένων για τεχνητή νοημοσύνη, ή που ενσωματώνουν ήδη τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo, οι όποιες παρουσιάζονται στην έκθεση MWC, προσφέρουν μια ευρύτερη ματιά στο όραμά μας να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη σε όλους (AI for All), δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo, Yuanqing Yang. «Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Lenovo προφέρει οφέλη σε οργανισμούς όλων των μεγεθών, οδηγώντας τον έξυπνο μετασχηματισμό σε όλους τους κλάδους, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα».

Φωτογραφία: Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ