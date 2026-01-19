Λαμία: Συλλήψεις από τη δίωξη ναρκωτικών

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, προχθες (17-01-2026) το βράδυ στη Λαμία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν να κινούνται πεζοί και στη κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-45,4- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, εντός τεσσάρων αυτοσχέδιων συσκευασιών,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

τα χρηματικά ποσά των -230- ευρώ και -100- δολαρίων Η.Π.Α., καθώς και

-2- κινητά τηλέφωνα.

Την προανάκριση ενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.