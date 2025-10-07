"Λαβράκι" έπιασε η ΕΛ.ΑΣ.: Συνελήφθη ο διαβόητος "Φλιτ" - Ο ρόλος του στον κόσμο της νύχτας

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ένας 57χρονος με μεγάλη ιστορία στον κόσμο της νύχτας. Ο λόγος για τον επονομαζόμενο «Φλιτ», ο οποίος εντοπίστηκε σε πασίγνωστο κατάστημα στη Γλυφάδα. Αστυνομικοί της Δίωξης Εκβιαστών διαπίστωσαν σε έλεγχο πως είχε στην κατοχή του ένα πιστόλι, όπως επίσης και μικροποσότητα ναρκωτικών.

Ο μεσήλικας άνδρας κυκλοφορούσε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν τον Απρίλιο του 2024 καθώς φέρεται να συμμετείχε σε σοβαρότατα επεισόδια σε κατάστημα στο Γκάζι τον Σεπτέμβριο του 2023.





Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκείνος και 7-8 άτομα επιτέθηκαν σε παρέα νεαρών που γιόρταζε στο κατάστημα, με πρόφαση ένα σκούντημα σερβιτόρου. Από την έρευνα των Αρχών και από μαρτυρίες προέκυψε πως παρά το γεγονός πως η παρεξήγηση λύθηκε γρήγορα, η άγρια συμμορία τσάκισε τους νεαρούς προκαλώντας κατάγματα, κακώσεις και μώλωπες σε αρκετά από τα μέλη της ανυποψίαστης παρέας.

Με μέριμνα της Δίωξης Εκβιαστών, μπαρουτοκαπνισμένοι αστυνομικοί έχουν σχηματίσει ειδικές ομάδες έρευνας και ελέγχου στα νυχτερινά καταστήματα, επιφέροντας την ύφεση στον αριθμό τέτοιων φαινομένων, καθώς μέχρι το 2023 τέτοια κρούσματα επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά.

Η διαδρομή του 57χρονου στον χώρο της «νύχτας» είναι κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη, ενώ φέρεται να είχε εμπλακεί με την ομάδα μπράβων επιφανούς «νονού» της λεγόμενης Greek Mafia, ο οποίος δολοφονήθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο Χαλάνδρι.

Το ποινικό ιστορικό του δε, εντυπωσιακό καθώς έχει απασχολήσει:

1992: Εκβίαση, Εγκληματική Οργάνωση και Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη.

2001: Κατασκευή και Κατοχή Εκρηκτικών Υλών, Σύσταση και Συμμορία, Κλοπή και Περί Όπλων.

2024: Επικίνδυνη και Βαριά Σωματική Βλάβη, Περί Ναρκωτικών, Περί Όπλων

