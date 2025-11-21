"Λαβράκι" έβγαλαν οι αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Θεσσαλονίκης

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 32 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, πρώτες πρωινές ώρες χτες στην περιοχή του Λαγκαδά, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε Δ.Χ.Ε. όχημα (ταξί), στο οποίο επέβαιναν οι ανωτέρω και εντός της καμπίνας εντόπισαν χειραποσκευή με (26) νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 12 κιλών και 792 γραμμαρίων.

Διαβάστε επίσης

Από την περαιτέρω έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της ίδιας Διεύθυνσης, διαπιστώθηκε πως ο 26χρονος διέμενε σε δωμάτιο ξενοδοχείου της πόλης, στο οποίο ακολούθησε έρευνα και βρέθηκε, επιπλέον, μία χειραποσκευή που περιείχε (17) νάιλον συσκευασίες, περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 8 κιλών και 469 γραμμαρίων.

Επίσης, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.