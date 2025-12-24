Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Policenet.gr - Σας περιμένουν 6 πεντανόστιμες βασιλόπιτες

Γιορτές χωρίς βασιλόπιτα δεν γίνεται… και φέτος σας έχουμε το πιο γλυκό giveaway!

Το Policenet.gr σε συνεργασία με το αγαπημένο ζαχαροπλαστείο "Τάσος – Τρίγωνα Πανοράματος" διοργανώνει έναν μοναδικό διαγωνισμό στο Instagram που θα χαρίσει 6 λαχταριστές βασιλόπιτες σε 6 διαφορετικούς νικητές/νικήτριες, για να υποδεχτείτε το νέο έτος με τύχη και… μαγική γεύση!

Τα δώρα του διαγωνισμού:

• 2 βασιλόπιτες τσουρέκι

• 2 βασιλόπιτες με επικάλυψη λευκής σοκολάτας & γέμιση κάστανο

• 2 βασιλόπιτες με επικάλυψη πραλίνας σοκολάτας & γέμιση πραλίνα φουντουκιού

***Δείτε πως θα δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ.

Καλή επιτυχία σε όλους/-ες & καλές γιορτές με υγεία και γλυκές στιγμές!

Δείτε υπέροχες βασιλόπιτες του ζαχαροπλαστείου "Τάσος – Τρίγωνα Πανοράματος":