Κυρ. Μητσοτάκης: Μια εβδομάδα δωρεάν διακοπές στη Ρόδο για όσους αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω των πυρκαγιών

Δωρεάν διακοπές μιας εβδομάδας στη Ρόδο, για όσους τουρίστες αναγκάστηκαν να φύγουν από το νησί εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών της περασμένης εβδομάδας, θα προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο ITV και στην εκπομπή «Good Morning Britain».

«Για όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν τις διακοπές τους στη Ρόδο λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα τους προσφέρει μια εβδομάδα δωρεάν διακοπών την επόμενη Άνοιξη ή το Φθινόπωρο για να επιστρέψουν στο νησί και να απολαύσουν τις φυσικές του ομορφιές» τόνισε ο πρωθυπουργός που επεσήμανε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών έγινε εκκένωση 20.000 ανθρώπων με ασφάλεια, πως δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή και δεν υπήρχαν τραυματισμοί.

«Πάντα είχαμε φωτιές, αλλά αυτό που έχει αλλάξει λόγω της κλιματικής κρίσης είναι η έντασή τους» είπε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως η καταστροφική πυρκαγιά επηρέασε το 1/5 του νησιού, αλλά τώρα η Ρόδος έχει επιστρέψει στην κανονικότητά της και πως η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα.

'Rhodes today is more welcoming than ever, the island is back to normal.'

'The Greek government will offer 1 week of free holiday on Rhodes next spring or fall for all of those whose holiday was cut short due to the wild fires.'

