Κυρ. Μητσοτάκης: Η πρότασή μου για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωή του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ για την εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χλμ και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια. «Τον δρόμο από εδώ και στο εξής θα δείχνουν 5 σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιλογές που ανακοινώθηκαν από μενα στη ΔΕΘ. Πρώτη η έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων, της ελληνικής περιφέρειας. Αυτή τη στήριξη να την παρέχουμε με μείωση φόρων ως ανάχωμα στη διεθνή ακρίβεια. Τρίτη προτεραιότητα η διαρκής συνέχιση εμβληματικών μεταρρυθμίσεων. Τέταρτη διαρκής προτεραιότητα η εμπέδωση του αισθήματος νομιμότητας και ασφάλειας παντού. Αξίζει να επαναλαμβάνουμε ότι επί διακυβέρνησης ΝΔ η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας. Πέμπτη πυξίδα μας το χτίσιμο μιας ισχυρής Ελλάδας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας

«Όλες αυτές οι επιλογές είναι κατευθύνσεις ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ. Είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων. Όταν κανείς νέος έως 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρω δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, σημειώνοντας ότι είναι κάτι λιγότερο από 300.000 οι ωφελημένοι από αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που στέλνει μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Είπε επίσης ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και ανέφερε μέτρα που αφορούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια» τόνισε και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΝΦΙΑ εντός δύο ετών θα έχει μηδενιστεί αλλά και στον μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξετάσει από του χρόνου περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγουσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ο χώρος που έχουμε να διαθέσουμε είναι συγκεκριμένος. Οτιδήποτε πάνω μας βάζει σε περιπέτειες. Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.