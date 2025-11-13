Κυρ. Μητσοτάκης για τα Diamond DA62 MPP του ΠΣ: Η μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας (βίντεο)

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την παραλαβή τριών αεροσκαφών Diamond DA62 MPP του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Τόνισε ότι πρόκειται για μία συμβολική στιγμή καθώς αυτή η τελετή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναερίων μέσων Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας.

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που όπως είπε σχεδιάστηκε με πολύ προσοχή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κι από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, όπως είπε, συνιστά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Επεσήμανε ότι είναι και μία επένδυση απολύτως απαραίτητη αν λάβουμε υπόψιν τις κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα που έχουμε και θέτουμε στη διάθεση των ανθρώπινων πόρων προκειμένου να επιτελέσουν τη δική τους αποστολή.

Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών που παρελήφθησαν σήμερα, λέγοντας ότι συνιστούν όχι απλά μια ποιοτική αλλαγή αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων που είχαμε στη διάθεσή μας.

Τόνισε επίσης ότι το κόστος πτήσης είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα που είχαμε μέχρι σήμερα καθώς και ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. «Αυτό σημαίνει ότι αν κριθεί πως τα μέσα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές όπως η επιτήρηση των συνόρων αυτό θα γίνει, κάτι που πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα αεροπλάνα που παραλαμβάνονται σήμερα είναι το πρώτο βήμα, θα ακολουθήσουν και σύγχρονα ιδιόκτητα ελικόπτερα κατάσβεσης (τα δύο πρώτα θα παραληφθούν το καλοκαίρι του 2026) και το πλέον εμβληματικό έργο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, επτά συνολικά καινούργιων Canadair 515. Τόνισε ότι το πρώτο νέο Canadair 515 το οποίο θα κατασκευαστεί -με τον κωδικό GreeceOne-, θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028 με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ που αλλάζει τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ο πρωθυπουργός ευχαριστώντας τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος με την ολοκλήρωση της Αντιπυρικής Περιόδου για το 2025 έκανε λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία με το βλέμμα στραμμένο στον σχεδιασμό της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Ευχαριστίες εξέφρασε και προς το Υπερταμείο και μίλησε για θεσμική κατάρτιση για την ελληνική Δημοκρατία το ότι «μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, ένα επίτευγμα και μια παρακαταθήκη για διαγωνισμούς που θα κληθούμε να τρέξουμε στο μέλλον, αν σκεφτείτε ότι από την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού μέχρι την παράδοση των τριών αεροσκαφών μεσολάβησαν λιγότερο από δύο χρόνια».

«Να είναι καλοτάξιδα τα καινούργια αεροσκάφη. Εύχομαι κ. Αρχηγέ καλές προσγειώσεις και με την ευχή ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξάλλου αποδείξαμε ότι ως προς το ανθρώπινο δυναμικό εννοούμε αυτά τα οποία λέμε με τις σημαντικές αυξήσεις οι οποίες ήδη έχουν δοθεί τους ενστόλους μας ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας υπηρεσίας την οποία προσφέρετε στην πατρίδα».