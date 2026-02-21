Κυψέλη: Καταγγελία για βιασμό 25χρονης γυναίκας ΑμεΑ

Η Αστυνομία ερευνά νέα σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση μίας γυναίκας 25 ετών με αναπηρία, ύστερα από αναφορά της μητέρας της, η οποία φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι.

Ως δράστης στην καταγγελία αναφέρεται άνδρας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και διαμένει στην ίδια περιοχή. Το κορίτσι είχε και μία δίδυμη αδελφή, επίσης ΑμεΑ.

Διαβάστε επίσης

Το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, επιτέθηκε χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, ενώ, η μητέρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και δίνει κατάθεση.

Οι Αρχές αναζητούν τον Αλβανό κατηγορούμενο.

newsbomb.gr