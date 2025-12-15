PoliceNET of Greece logo
Κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος τον φίλο του

19:44 | 15/12/2025

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο Παγγαίο όρος, όταν κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος τον φίλο του.

Το συμβάν έγινε, την Κυριακή, όταν οι δύο φίλοι είχαν πάει για κυνήγι. Κάποια στιγμή ο 72χρονος κυνηγός πυροβόλησε κατά λάθος τον φίλο του, τραυματίζοντάς τον, σύμφωνα με το Action24.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, παραλαμβάνοντας τον άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Ο 72χρονος συνελήφθη και αναμένεται να δώσει εξηγήσεις αρμοδίως.

iefimerida.gr

