Κυνηγός βρήκε ανθρώπινη σορό - Ανήκει σε αγνοούμενο

Τραγική κατάληξη φαίνεται να έχει η υπόθεση εξαφάνισης του 62χρονου Βασίλειου Γιαννόπουλου από την Κρέστενα Ηλείας, καθώς –σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες– η σορός που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Γρύλλου ταυτοποιήθηκε ανεπίσημα από τους οικείους του ως εκείνη του αγνοούμενου άνδρα.

Σύμφωνα με το patrisnews, η σορός βρέθηκε από κυνηγό, ο οποίος βρισκόταν για κυνήγι σε δύσβατο αγροτικό σημείο της περιοχής και αντιλήφθηκε την παρουσία της. Άμεσα ειδοποίησε τις Αρχές, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής για τη μετάβαση στο σημείο.

Το μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε σε περιοχή όπου τις τελευταίες ημέρες είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες για τον 62χρονο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 6 Δεκεμβρίου. Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής του, οι οικείοι του είχαν απευθυνθεί στις Αρχές, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Στο σημείο του εντοπισμού πραγματοποιήθηκε αυτοψία, ενώ η σορός μεταφέρθηκε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Αν και η αναγνώριση από τους συγγενείς έγινε ανεπίσημα, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τον εξαφανισθέντα άνδρα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.