«Κύμα» νέων αστυνομικών στο Χιούστον μετά από αυξήσεις στους μισθούς

Η αστυνομία του Χιούστον στο Τέξας των ΗΠΑ βλέπει ξανά γεμάτες αίθουσες εκπαίδευσης!

Μετά τις μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς — 36,5% σε πέντε χρόνια — οι νέες τάξεις υποψηφίων αστυνομικών έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Πρόσφατα ξεκίνησε νέα ομάδα με πάνω από 70 άτομα, ενώ η προηγούμενη είχε 78 — νούμερα που δεν είχαν εμφανιστεί εδώ και χρόνια.

Πριν τις αυξήσεις, οι τάξεις μετρούσαν μόλις 40 – 50 υποψήφιους.

Τώρα, οι υπεύθυνοι λένε πως «το νέο συμβόλαιο δουλεύει» και φέρνει ξανά ενδιαφέρον στο επάγγελμα.

Το πρόγραμμα των αυξήσεων, που κοστίζει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βάθος πενταετίας, φαίνεται πως δίνει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης.