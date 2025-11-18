Κύκλωμα ψευδοεπενδυτών σε καζίνο: Προφυλακιστέοι ο αρχηγός και ο υπαρχηγός

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο φερόμενος αρχηγός και υπαρχηγός του κυκλώματος των ψευδοεπενδυτών σε καζίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής του κυκλώματος, μετά την απολογία τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Διαβάστε επίσης

Αντίθετα, οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Ο υπαρχηγός είναι επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων spa και φέρεται να εμφανιζόταν ως «εγγυητής» στα υποψήφια θύματα της σπείρας, υποσχόμενος πολλά κέρδη. Ο αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην αστυνομικός.

iefimerida.gr