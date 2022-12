Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Guardians of the Galaxy Volume 3»

Η Marvel παρουσίασε το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Guardians of the Galaxy Volume 3» στο CCXP22 που γίνεται στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Το φιλμ, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Τζέιμς Γκαν (James Gunn), θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Μάιο.

Στην τρίτη και τελευταία ταινία της σειράς ο Starlord -Κρις Πρατ (Chris Pratt) και οι συνεργάτες του Drax -Ντέιβ Μπατίστα (Dave Bautista), Gamora -Ζόε Σαλντάνα (Zoe Saldana) και Mantis -Πομ Κλεμεντιέφ (Pom Klementieff) προσγειώνονται σε έναν πλανήτη και ξεκινούν μία τρελή περιπέτεια μαζί με τους φανταστικούς ήρωες της Marvel, Γκρουτ (Groot) και Ρόκετ Ρακούν (Rocket).

Σημειώνεται, ότι οι πρώτες δύο ταινίες της σειράς -το «Guardians of the Galaxy» το 2014 και το «Guardians of the Galaxy Vol. 2» το 2017- συγκέντρωσαν περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η παραγωγή του «Guardians of the Galaxy Volume 3» ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 5 Μαΐου, σύμφωνα με το Deadline.