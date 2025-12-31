Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σεζόν του «Shrinking»

Η Apple αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν της κωμικής σειράς «Shrinking», προμηνύοντας μια σεζόν γεμάτη συναισθηματικές εξελίξεις, νέες αφίξεις και το χαρακτηριστικό «θεραπευτικό» χιούμορ που την καθιέρωσε.

Ο τρίτος κύκλος θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στο Apple TV+. Η επιστροφή θα γίνει με διπλό επεισόδιο ενώ το μεγάλο φινάλε έχει προγραμματιστεί για τις 8 Απριλίου 2026, όπως αναφέρει το Deadline.

Διαβάστε επίσης

Η σειρά φέρει την υπογραφή των Μπιλ Λόρενς (Bill Lawrence), Μπρετ Γκόλντσταϊν (Brett Goldstein) και του πρωταγωνιστή Τζέισον Σίγκελ (Jason Segel), οι οποίοι έχουν αναλάβει και χρέη εκτελεστικών παραγωγών σε συνεργασία με την Warner Bros. Television.