Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του «House of Guinness» με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ

20:44 | 02/09/2025

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Netflix, το πρώτο τρέιλερ της δραματικής σειράς «House of Guinness», με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ (Steven Knight) δημιουργού του «Peaky Blinders». 

Το ιστορικό δράμα διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη και το Δουβλίνο του 19ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γκίνες, της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ξεκινά μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες (Benjamin Guiness), του ανθρώπου που ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία της ζυθοποιίας και εστιάζει στα τέσσερα παιδιά του - τους Arthur (Άντονι Μπόιλ) Edward (Λούις Πάρτριτζ), Anne (Έμιλι Φέρν) και Ben (Φίον Ο'Σέι) - που καλούνται να διαχειριστούν την τεράστια αυτοκρατορία που τους άφησε. 

