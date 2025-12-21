Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του «Athens Santa Run 2025» σήμερα στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Λόγω διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σήμερα Κυριακή 21-12-2025 και κατά τις ώρες 09.00΄-11.00΄στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αθηνάς , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Ερμού , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό. Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.