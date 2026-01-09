PoliceNET of Greece logo
Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του – “Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα”

16:19 | 09/01/2026

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Βροντούς, στην Πιερία, όπου ένας 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί. Τον 59χρονο εντόπισε ο αδελφός του.

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης κάνει λόγο για αυτοχειρία η οποία σύμφωνα με τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.

 

