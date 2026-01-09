Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του – “Του έσφαξαν 1.000 πρόβατα την περασμένη εβδομάδα”

Τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή της Βροντούς, στην Πιερία, όπου ένας 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival.gr, ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του λίγο μετά τις 9 σήμερα το πρωί. Τον 59χρονο εντόπισε ο αδελφός του.

Διαβάστε επίσης

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης κάνει λόγο για αυτοχειρία η οποία σύμφωνα με τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης.