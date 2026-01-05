Κρύφτηκε σε ρεματιά και απειλούσε να πετάξει πέτρες σε αστυνομικούς μετά από καταδίωξη

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Αυτόπτες μάρτυρες σε σκηνές δράσης έγιναν το απόγευμα της Κυριακής κάτοικοι του χωριού Μονή του νομού Ηρακλείου, που ξαφνικά είδαν περιπολικό να καταδιώκει τον οδηγό επιβατηγού οχήματος. Ο τελευταίος, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα του αφού βρέθηκε σε αδιέξοδο, αναζητώντας διαφυγή στους αγρούς.

Ευρισκόμενος σε αλλόφρονα κατάσταση, πιθανότατα λόγω μέθης, φέρεται, όπως περιέγραψαν στο Cretalive.gr παρόντες στο σκηνικό, να προσπάθησε να κρυφτεί σε μία ρεματιά, πίσω από δένδρα. Όταν πια προσέγγισαν το σημείο αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου, άρπαξε δύο μεγάλες πέτρες και απείλησε να τις εκσφενδονίσει προς το μέρος τους και όποιον πάρει ο χάρος. Μάταια προσπαθούσαν να τον μεταπείσουν να αφήσει κάτω τις πέτρες και να τους ακολουθήσει, όπως μετέφεραν κάτοικοι που κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν την κατάσταση. Αιφνιδιάστηκαν και εκείνοι και βγήκαν να δουν τι συνέβαινε στο χωριό τους. Τελικά τις χειροπέδες δεν τις γλίτωσε, αν και μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να αποφύγει με επεισοδιακό τρόπο την σύλληψη.

Τα όσα εκτυλίχθηκαν στη Μονή ήταν το φινάλε μίας καταδίωξης που είχε ξεκινήσει από το Γάζι, μετά από τροχαίο που φέρεται να προκάλεσε σε διερχόμενο επιβατηγό αυτοκίνητο. Ο παθόντας όταν αντιλήφθηκε ότι ο έτερος οδηγός δεν σταμάτησε, τον ακολούθησε, ενώ ενημέρωσε σχετικά τις Αρχές, δίνοντας ακριβές στίγμα της πορείας που ακολουθούσε ο υπαίτιος του τροχαίου.

Καταγγέλλεται ότι σε όλη τη διαδρομή, από Γάζι δηλαδή προς Τύλισο μέχρι και την Μονή, είχε άκρως επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, με είσοδο ακόμα και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα διερχόμενοι οδηγοί να πατούν κόρνες και να κάνουν ελιγμούς αποφυγής. Η κίνηση ήταν αρκετά αυξημένη καθώς την ώρα εκείνη επέστρεφαν στο Ηράκλειο αρκετές οικογένειες και παρέες που είχαν πάει Κυριακάτικα βόλτα στ’ Ανώγεια. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου σε βάρος του συλληφθέντα, ηλικίας περίπου 70 ετών, αφορά πλήθος αδικημάτων, όπως μέθη, τροχαίο με εγκατάλειψη, απείθεια, εξύβριση, επικίνδυνη οδήγηση. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Αυτόφωρο στις 7 του μηνός, κατόπιν αναβολής, με τον ίδιο να παραμένει υπό κράτηση μέχρι τότε.