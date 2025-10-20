Κρήτη: Με ευλάβεια οι αστυνομικοί τίμησαν τον προστάτη τους, Άγιο Αρτέμιο

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κρήτης συμμετείχε με σεβασμό και θρησκευτική κατάνυξη στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, για τον εορτασμό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ολόκληρο το νησί της Κρήτης.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. όλων των βαθμών, τίμησαν τη μνήμη του Αγίου στις ιερές δοξολογίες που τελέστηκαν στους τέσσερις Νομούς της Κρήτης — Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου — παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθους πολιτών.

Ο εορτασμός υπήρξε ευκαιρία αναστοχασμού για το λειτούργημα του αστυνομικού, τη διαρκή προσφορά του προς τον πολίτη και την κοινωνία, καθώς και για τις αξίες του καθήκοντος, της προσήλωσης στο νόμο και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ένωση Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Κρήτης εύχεται σε όλα τα μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας υγεία, δύναμη και επαγγελματική επιτυχία στο απαιτητικό έργο τους, υπό την προστασία και ευλογία του Αγίου Αρτεμίου.

Πηγή: kriti24.gr