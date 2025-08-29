Κρήτη - Αμερική - Αυστραλία: Η κινηματογραφική διαδρομή του νέου Επισκόπου Καμπέρας Αθηναγόρα!

Χαρά και συγκίνηση σκόρπισε η ομόφωνη, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκλογή του Αρχιδιάκονου Αθηναγόρα Καρακωνσταντάκη στη θέση του βοηθού Επισκόπου Καμπέρας στην Αυστραλία.

Η διαδρομή που έχει ακολουθήσει ο Κρητικός ιεράρχης είναι … κινηματογραφική, ενδεικτική της αξιοσύνης του!

Σπουδές στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και στη συνέχεια στις ΗΠΑ για το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Stanford, στην Καλιφόρνια, στον τομέα της Φυσικής Συμπυκνωμένης Υλης, Υπεραγωγιμότητας και Κβαντικής Θεωρίας Μαγνητισμού!

“Δεν απορρίπτω την επιστήμη, αλλά όσο περνά ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι η πνευματική ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε”, είχε δηλώσει προ ετών στην “Καθημερινή” ο νέος Επίσκοπος Καμπέρας.

Από μικρός είχε μέσα του τον μοναχισμό, το είχε εξομολογηθεί στην ίδια συνέντευξη, κι αυτή η πεποίθησή του καταστάλαξε στην ψυχή του όταν γνώρισε τον πνευματικό του πατέρα, τον σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο, στη Μονή Επανωσήφη το 2007! Σίγουρα, αμφότεροι θα συμφωνήσουν πως ο Θεός τα έφερε έτσι ώστε να συναντηθούν ξανά, σήμερα, στην άλλη άκρη του κόσμου.

Ο Κρητικός ιεράρχης είχε παραδεχθεί πως “ο συνδυασμός του θετικού επιστήμονα και του μοναχού είναι κάπως ασυνήθιστος και σπάνιος αλλά υπάρχουν πολλοί δρόμοι, οι οποίοι μας οδηγούν σε κάποιο προορισμό εξίσου καλά. Ετσι, αφετηρία για τη μοναχική ζωή μπορεί να είναι ο δρόμος του επιστήμονα – υπάρχουν αρκετά ανάλογα παραδείγματα μοναχών σε πολλά μοναστήρια στο Άγιον Όρος και αλλού”.

Όμως, συνέχισε ο ίδιος, “πρέπει να έχει κάποιος μεγάλη αγάπη και φλογερό έρωτα για τον Χριστό για να αποφασίσει να αφήσει τα πάντα στην άκρη και να αφιερώσει την ψυχή του και όλη του την ύπαρξη σε Αυτόν. Οι δυσκολίες – προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές, ψυχολογικές, πνευματικές υπάρχουν αλλά ξεπερνιούνται με τη δύναμη που μας στέλνει Εκείνος. Δεν απορρίπτω την επιστήμη αλλά όσο περνά ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι η πνευματική ζωή δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτε”.

