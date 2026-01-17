Κρίσεις: Προήχθη ο Αργύρης Ρεγκάς

Στον βαθμό του Αρχιπύραρχου προήχθη ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων Αργύρης Ρεγκάς, εξέλιξη που συνοδεύτηκε από δημόσια συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση κάνει λόγο για μια δικαίωση της πολυετούς προσφοράς του κ. Ρεγκά, ο οποίος υπηρέτησε ως Διοικητής σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες του Νομού Χανίων. Όπως επισημαίνεται, η θητεία του συνέπεσε με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμες θέσεις, ειδικά στον τομέα της αντιμετώπισης αστικών συμβάντων, γεγονός που αύξησε τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής.

Διαβάστε επίσης

Αναλυτικά αναφέρεται:

«Η Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στον πρώην Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων, κ. Αργύρη Ρεγκά, για την προαγωγή του στην βαθμό του Αρχιπυράρχου,

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τις Υπηρεσίες του Νομού Χανίων, με σοβαρή έλλειψη προσωπικού σε καίριες θέσεις για την αντιμετώπιση Αστικών συμβάντων, ο κ. Ρεγκάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρηση των ισορροπιών μεταξύ των υφισταμένων και της φυσικής ηγεσίας, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικά τους στόχο του.

Πρόκειται για έναν αξιωματικό ήθους, με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και σταθερό προσανατολισμό στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος. Σεβόμενος τις αρχές της Υπηρεσίας αλλά και την ανθρώπινη πλευρά, επέλυσε με ευαισθησία τα βεβαρημένα προβλήματα των υφισταμένων του, παρά τις ελλείψεις και την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών.

Η Ένωση του εύχεται καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα, αυξημένα καθήκοντά του».

Πηγή: iraklionews.gr