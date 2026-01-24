Κρίσεις ΕΛ.ΑΣ.: Παραμένει στη θέση του ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος- Δείτε το βιογραφικό του

Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των Αντιστράτηγων της ΕΛ.ΑΣ. (δείτε εδώ).

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος παρέμεινε στη θέση του Γενικού Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης

Δείτε το βιογραφικό του:

εννήθηκε στο Ψυχικό Σερρών, το έτος 1961.

Αποφοίτησε από το 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών και ακολούθως εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός.

Κατατάχθηκε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 1987, αποφοιτώντας από τη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας το ίδιο έτος, τη Σχολή Αρχιφυλάκων το 1990, ενώ το έτος 1992 εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αποφοίτησε το έτος 1995. Ολοκλήρωσε ευδόκιμα τις σπουδές του στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας το έτος 2008. Παρακολούθησε με επιτυχία το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών το έτος 2017.

Συμμετείχε επιτυχώς σε πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων αφορώντα σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, αλλοδαπών, σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών, προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και λοιπά θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Εκπροσώπησε επιτυχώς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας σε ομάδα εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη πόλη Ρούσε της Βουλγαρίας με αντικείμενο τη στελέχωση κέντρου επαφής κοινών διαβατηριακών ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, κατέχοντας σε πλείστες περιπτώσεις θέσεις διοίκησης. Συμμετείχε ενεργά από θέση ευθύνης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην αστυνομική επιχείρηση το έτος 2013 κατά τις αντιδράσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μεταλλείων χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής, καθώς και το 2016 στην εκκένωση του άτυπου καταυλισμού μεταναστών στην Ειδομένη Κιλκίς.

Το Μάρτιο του 2017 με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών μέχρι τον Μάρτιο του 2019 όπου μετατέθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, διατελώντας με τους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου, Διευθυντής αυτής.

Τον Ιανουάριο του 2023 με τον βαθμό του Υποστρατήγου τοποθετήθηκε ως Διευθυντής Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 διατέλεσε Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει τιμηθεί για την υπηρεσιακή του απόδοση και δραστηριότητα από την Ελληνική Πολιτεία με τα προβλεπόμενα Παράσημα, Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις, ως και πλήθος ηθικών αμοιβών.

Η οικογένειά του αποτελείται από τη σύζυγό του και τα δύο άρρενα τέκνα τους.

Το Policenet.gr του εύχεται καλή συνέχεια στη σταδιοδρομία του!