Κρίσεις Αξιωματικών: Αποστρατεύονται οι Λαμ. Κίτσιος και Στ. Φούκας - Προάγεται ο Κων. Τσιώλης

Συνεχίστηκαν οι κρίσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα. O Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Καρδίτσας Πύραρχος Λαμ. Κίτσιος (φωτό δεξιά) συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των Πυράρχων Γενικών Καθηκόντων που προάγονται στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, εκτός οργανικών θέσεων, επειδή κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» κατά τις τακτικές κρίσεις, έτους 2026.

Ομοίως προάγεται σε Αρχιπύραρχο ως «ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του» και ο προκάτοχός του Πύραρχος Στυλιανός Φούκας αριστερά).

Στις ίδιες κρίσεις προάγεται στο βαθμό του Πυράρχου ο Αντιπύραρχος της ΔΙΠΥΝ Καρδίτσας Κωνσταντίνος Τσιώλης

Πηγή: neosagon.gr